Campobasso/Iniziativa innovativa volta a valorizzare e rendere più fruibile il centro storico della città

La Giunta comunale di Campobasso, presieduta dalla sindaca Marialuisa Forte, ha approvato un’iniziativa innovativa volta a valorizzare e rendere più fruibile il centro storico della città.

Con l’obiettivo di promuovere la cultura e il turismo, anche attraverso la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale, l’amministrazione ha deliberato l’indizione del “Concorso di idee per la realizzazione di percorsi pedonali coperti e/o semicoperti nel centro Murattiano di Campobasso”.

Il concorso mira a raccogliere proposte e progetti per la realizzazione di strutture pedonali coperte o semicoperte, capaci di migliorare l’accessibilità e la fruizione del centro storico. L’idea nasce dalla volontà di garantire una maggiore vivibilità della città, in particolare nei periodi più rigidi dell’anno, e di mettere Campobasso al passo con altre città europee che già adottano soluzioni simili.

Il progetto vincitore riceverà un premio di 6.000 euro lordi come riconoscimento per la proposta più innovativa e funzionale alla realizzazione

delle opere.

L’iniziativa si inserisce pienamente nel programma elettorale della sindaca Marialuisa Forte, che punta a rendere il centro storico di Campobasso più accogliente e valorizzato, favorendo la sua fruizione e riqualificazione.

Attraverso questo concorso, l’amministrazione comunale si propone di stimolare idee e creatività, favorendo progetti che possano migliorare la città e consolidarne l’attrattività culturale e turistica.