Campobasso: Inaugurato il nuovo distretto istituzionale di prossimità

È stato inaugurato in via Orefici, il nuovo distretto istituzionale di prossimità, una struttura pubblica pensata per essere un punto di riferimento quotidiano per i cittadini e un presidio di sicurezza a supporto dell’attività dei Vigili urbani. Un’iniziativa concreta che risponde ai bisogni della collettività e rafforza la presenza delle istituzioni nel centro storico della città.

La cerimonia si è svolta alla presenza della sindaca di Campobasso, Marialuisa Forte, dell’assessore comunale al Patrimonio Mimmo Maio, di altri rappresentanti dell’amministrazione comunale e dei figli dell’ex sindaco Franco Nucciarone, a cui è stato intitolata la sede comunale proprio nel giorno del venticinquesimo anniversario della sua scomparsa.

Nucciarone fu primo cittadino dal 1970 al 1974 e presidente del Campobasso Calcio, figura di riferimento per la città e per il suo sviluppo sociale e sportivo. La sede sarà operativa tutti i giorni e costituirà un luogo di raccordo diretto tra istituzioni e cittadini, grazie anche al prezioso contributo dei volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri e fungerà da base di supporto per la Polizia Locale, rafforzando la presenza istituzionale sul territorio e promuovendo un modello di sicurezza partecipata, attento alle esigenze quotidiane della popolazione.



La benedizione dei nuovi locali è stata impartita da don Luigi, parroco della chiesa di San Leonardo, che ha sottolineato il valore simbolico e comunitario dell’iniziativa.

«Questo presidio – ha dichiarato la sindaca Forte – rappresenta un segnale forte di attenzione verso la città e i suoi abitanti. È un luogo di ascolto, presenza e collaborazione, che rafforza il legame tra amministrazione e cittadinanza».