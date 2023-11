Campobasso/ Il messaggio di ANSMeS del Molise per la morte di Vincenzo Ferro

Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell’imprenditore Vincenzo Ferro; tra questi anche quello dell’ANSMeS del Molise, che riportiamo di seguito.

Un grave lutto ha colpito la famiglia ANSMeS del Molise: è venuto a mancare il Dott. Vincenzo Ferro, capostipite della dinastia che da anni gestisce il pastificio “La Molisana” con sede a Campobasso, sponsor nazionale dell’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del Coni e del Cip. Un uomo che ha dato tanto al mondo dell’imprenditoria con la sua eleganza e grande professionalità che lo hanno contraddistinto non solo nel campo lavorativo ma anche in quello sociale; sempre aperto e disponibile ad ogni necessità proveniente del mondo associativo e sportivo, con un grande occhio di riguardo per il “suo” Molise e la “sua” Campobasso. Lascia un vuoto incolmabile non solo nella sua famiglia, ma anche in quel modo di approcciarsi alla gente premuroso e cordiale, non sempre riscontrabile al giorno d’oggi. Il Comitato Regionale Molise, i due Comitati Provinciali di Campobasso ed Isernia con i rispettivi Presidenti Michele Falcione, Giuseppe D’Elia e Mario Esposito, il Consigliere Nazionale Francesco Palladino, i Consiglieri Regionali e Provinciali, tutti i soci iscritti, formulano le più sentite condoglianze ai figli Rossella (Stella di Bronzo al Merito sportivo), Giuseppe e a tutta la famiglia Ferro.