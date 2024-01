Campobasso/ Grande successo per la mostra dei presepi di Giovanni Teberino

Restano ancora pochi giorni per visitare la XVª edizione della Mostra dei Presepi di Giovanni Teberino dal titolo: “800… da Francesco ai giorni nostri…”, opere esposte al Museo dei Misteri di Campobasso in via Trento 3, fino al 7 gennaio 2024.

Partiamo subito con un dato: sono stati già centinaia, si stima circa 500, i turisti visitatori della Mostra solo nei primi tre giorni del nuovo anno e tra questi, comitive da Foggia, Latina, Cosenza, ma anche singoli e famiglie da Milano, Imola e praticamente da ogni regione d’Italia.

E’ il meritato successo per una tradizione che si rinnova ogni anno grazie alla passione e dedizione di Giovanni Teberino per il presepe. Il titolo, quest’anno ha voluto ricordare gli 800 anni dal primo presepe realizzato da San Francesco nel 1223 ed anche nella mostra ci sono dei presepi che ricordano l’evento.

“La Natività Velata” “La Famiglia- Il Focolare”

Certamente grosso contributo alla manifestazione ha dato la ‘location’, il Museo dei Misteri che custodisce gli Ingegni del Di Zinno e naturalmente va segnalato anche il grande lavoro svolto negli anni dall’Associazione Misteri e Tradizioni, rappresentata all’interno dei locali anche da due belle foto, di cui una ‘storica’ in cui campeggia l’indimenticato Cosmo Teberino, che è stato per decenni cuore ed anima della Sfilata dei Misteri.

La foto storica dell’Associazione Misteri e Tradizioni

Un bel presepe all’esterno della struttura e precisamente nel cortile antistate il Museo, accoglie idealmente i visitatori; tra le opere esposte ci ha colpito per le sue fattezze “La Natività Velata”, per il suo significato “La Famiglia- Il Focolare” con al fianco il ricordo di Cosmo Teberino. Un’opera non era presente perché esposta in questo momento all’interno di una prestigiosa mostra in Vaticano.

Le opere presepiali sono posizionate nell’elegante sala espositiva “Rino Savastano”, tutte correlate da una significativa descrizione, mentre nella Sala “Cosmo Teberino”, è possibile ammirare i 13 Misteri pronti per sfilare il prossimo 2 giugno 2024.

Giovanni Teberino

La Mostra ha avuto il patrocinio da: Associazione Italiana Amici del Presepio, Associazione Misteri e Tradizioni, Arcidiocesi di Campobasso-Bojano, Regione Molise, Provincia di Campobasso, Comune di Campobasso, La Valle del Primo Presepe – Greccio 2023, Universalis Foederatio Praesepistica ed è visitabile nei seguenti orari: feriali dalle 16.00 alle 19.00 festivi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00.

Il pubblico continuerà ad affluire numeroso fino al 7 gennaio, ne siamo certi.

(Ste.Man.)