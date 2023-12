Campobasso/ Grande partecipazione al pranzo sociale dell’ANPS

Dall’Anps riceviamo e pubblichiamo

In data 14 dicembre 2023, presso un noto ristorante della provincia di Campobasso, come prassi consolidata da diversi anni, soci dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato sezione “Carlo Tufilli”, con oltre 200 iscritti, con rispettivi familiari con la presenza del Presidente Cav. Aldo Botticella, del V.Presidente e Consiglieri, hanno consumato un pranzo sociale, anche al fine di rafforzare la conoscenza tra il personale in pensione e quello in servizio nei ruoli della polizia di stato e dell’impiego civile, è stata inoltre, una giornata del tesseramento per il 2024 e, principalmente utile a mantener vivo il legame di solidarietà tra il personale presente.

Durante la convivialità sono stati consegnati attestati di fedeltà per i 25 anni ininterrotti di iscrizione all’ANPS ai Consiglieri Del Zingaro Giovanni, al Cav. Fuschetto Pasquale nonché un omaggio a Brasiliano Carmine, Ramacciato Emanuele per il loro fattivo importante contributo verso l’Associazione, nonché al neo Presidente del Gruppo Volontariato e Protezione Civile di questa sezione Timperio Maria.

Tutti i partecipanti, al termine della rilassante gioiosa giornata, hanno manifestato il proprio entusiasmo e commozione, anche perché avevano vissuto intensi momenti di svago e di eventi di profondo valore civico. La bellissima giornata dello stare insieme si è conclusa, regalando ai presenti un calendario con logo dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, e con lo scambio di auguri per le prossime festività.