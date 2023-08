Campobasso/Giunti al termine i lavori di ristrutturazione del campo scuola Nicola Palladino

In questi giorni, sono giunti a conclusione i lavori di ristrutturazione presso il campo scuola “Nicola Palladino”.

Obiettivo finale del Comitato Regionale FIDAL Molise e dell’Amministrazione Comunale di Campobasso era quello di riqualificare la struttura e di restituire alla città un impianto sportivo in grado di ospitare gare e manifestazioni di livello regionale ed interregionale.

“Sono stati oggetto di specifici interventi sia la pista di atletica leggera sia le attrezzature – ha spiegato il presidente della FIDAL Molise, Dino Mucci. Si tratta di un importante segnale di ripartenza. Il recupero dell’impianto di Campobasso era proprio uno degli obiettivi che mi ero posto, per cui – continua Mucci – sono davvero soddisfatto di vedere una pista di grande bellezza e funzionalità, anzi, è per me una grande emozione veder restituito questo impianto alla mia città, agli sportivi e soprattutto agli studenti, ai ragazzi e ai bambini che potranno tornare in un campo scuola rinnovato”.

Il 9 agosto sono state poste, infine, le cinque barriere per la gara delle siepi, i nuovi ritti per il salto in alto e per il salto con l’asta e il tanto atteso nuovo saccone per il salto in alto.