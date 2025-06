Campobasso entra ufficialmente nella “Rete italiana città sane” dell’OMS

Con la delibera di Consiglio comunale n. 13 del 18 giugno 2025, la città di Campobasso ha aderito alla Rete Italiana Città Sane, iniziativa promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms).



L’Associazione si fonda sulla strategia del progetto “Healthy Cities”, avviato nel 1987 dall’Oms, che si pone l’obiettivo di promuovere, a livello locale, la “salute per tutti” intesa non solo come assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico, psichico e sociale.

L’adesione rientra nel programma di mandato dell’Amministrazione comunale, frutto del lavoro sinergico della IX Commissione consiliare

Ambiente, presieduta da Bartolomeo Terzano, e della XI Commissione Sanità, presieduta da Vincenzo De Iasio. Fondamentale, inoltre, l’impegno della Giunta che, su proposta dell’assessore alle Politiche Sanitarie e alla Diversabilità, Angelo Marcheggiani, ha approvato il relativo finanziamento con delibera n. 73 del 3 aprile 2025.



“Il deficit demografico conseguente alla denatalità ed all’emigrazione giovanile, specie in Molise – dichiara l’assessore Marcheggiani – insieme

all’ampliamento delle distanze sociali tra i diversi ceti della popolazione, la crisi ecologica globale, i flussi migratori e le difficolta inclusive nel tessuto sociale preesistente, richiedono un ripensamento del welfare con una maggiore corresponsabilizzazione degli enti pubblici, anche attraverso l’affiliazione ad Associazioni come la Rete Italiane Città Sane, network che consentirà al nostro capoluogo di regione di mutuare le buone pratiche sperimentate già in altri Comuni affiliati. L’aspetto che va comunque sottolineato è che questi principi e propositi sono stati fatti propri da tutti i consiglieri presenti nelle due Commissioni, indipendentemente dall’appartenenza all’uno od all’altro schieramento e confermato poi all’unanimità in Consiglio comunale”.



“C’è l’esigenza di orientare le azioni politiche e amministrative verso una visione centrata sulla salute in tutte le politiche comunali” commenta il promotore dell’iniziativa Terzano. “Campobasso rivendica con orgoglio un ruolo guida in ambito regionale, essendo il primo capoluogo a rispondere positivamente all’appello dell’Oms, mettendo la salute della cittadinanza, e in particolare delle fasce più fragili, al centro di ogni progettualità futura.

L’auspicio è quello di coniugare politiche ambientali e prevenzione primaria con senso di responsabilità e consapevolezza” conclude il presidente della commissione Sanità.