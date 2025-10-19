Campobasso entra nel Turismo internazionale: accordo con gli operatori del Sud America



Per la prima volta, il Molise entra

ufficialmente nel radar del turismo internazionale grazie a un’importante

iniziativa promossa dalla Confederazione Italiani nel Mondo, in collaborazione

con la Cooperativa Regeneration Molise.

L’iniziativa prevede la visita in regione di una delegazione di operatori turistici

e imprenditoriali brasiliani, rappresentanti di una vasta rete di italo-

discendenti provenienti dal Brasile e da tutto il Sud America. Un’occasione

strategica per rafforzare i legami culturali e promuovere il territorio molisano

come destinazione autentica e sostenibile.

Tra gli ospiti figura l’imprenditore Rafael Gianesini, che martedì 21 ottobre,

alle ore 10:30, sarà accolto nella sala consiliare di Palazzo San Giorgio dalla

sindaca di Campobasso, Marialuisa Forte, e dall’amministrazione comunale.

L’incontro istituzionale sarà l’occasione per presentare il valore turistico e

culturale di Campobasso e, più in generale, dell’intero Molise, evidenziando

le potenzialità del territorio come alternativa al turismo di massa e punto di

riferimento per l’accoglienza degli italo-discendenti.

A conclusione dell’incontro, è prevista la firma di un accordo di collaborazione

tra la Confederazione Italiani nel Mondo, la Cooperativa Regeneration, gli

operatori internazionali del turismo e diversi Comuni molisani, con

Campobasso nel ruolo di comune capofila.

L’accordo darà avvio, nei prossimi mesi, alla creazione di un sistema

integrato di servizi per l’accoglienza turistica, con particolare attenzione alle

esigenze degli italo-discendenti. L’obiettivo è sviluppare progetti di

valorizzazione turistica e culturale che rendano il Molise e Campobasso

protagonisti delle nuove strategie di promozione turistica globale, puntando

su autenticità, accoglienza e identità territoriale.