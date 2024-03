Elezioni a Campobasso/ Candidature, tra indecisioni e rifiuti

di Stefano Manocchio

Non si placa il gossip politico, con riferimento alle elezioni comunali di Campobasso, soprattutto dopo l’ufficializzazione dei candidati a sindaco Pino Ruta e Marialuisa Forte. Il primo dato è il ‘niet’ di Costruire Democrazia all’accordo con la coalizione di centro sinistra almeno al primo turno; il fatto è che con la spaccatura in corso non è detto poi che si realizzi la possibilità di arrivare al secondo turo e questa sarebbe la preoccupazione del PD, Roberto Ruta in testa. Comunque il dato certo è che l’appello all’unità portato avanti dal segretario regionale ‘piddino’, Ovidio Bontempo, finora non ha trovato riscontro. Ma andiamo avanti.

Abbiamo detto dei papabili candidati e fino alla stesura definitiva delle liste molti altri nomi si aggiungeranno; ma nelle caselle vuote ce ne sono alcune che ‘pesano’ più di altre.

Partendo dal centro sinistra, sarebbe orientato a non ricandidarsi l’ex-presidente del Consiglio comunale di Campobasso, Michele Durante, che pure è stato visto alla presentazione del candidato sindaco Marialuisa Forte e fino ad allora dato come certo in lista. Intendiamoci, non avrebbe ancora deciso, quindi sulla ‘non candidatura’ non ci sarebbero certezze, come per tutti quelli che nomineremo di seguito.

Eclatante appare la decisione dell’ex-sindaco Antonio Battista di non correre in prima persona in questa tornata elettorale; a lui tuttavia sarebbe stato chiesto di organizzare una lista civica, ma anche in questo caso la notizia è ‘depurata’ da eventuali motivazioni. Tra gli indecisi anche Bartolomeo (detto Leo) Terzano, storica figura del partito dei Verdi in Molise, che avevamo dato come candidato e che adesso, secondo notizie di corridoio sarebbe invece orientato a non riproporsi all’elettorato. Non si ha certezza ancora della decisione che prenderà Maripina Rubino, ex-assessore al Comune di Campobasso e portavoce di Alternativa Verdi e Sinistra.

Il centro destra è decisamente indietro nella definizione delle scelte e delle liste e quindi anche il gossip ne risente; si sa per il momento che la decisione sul candidato sindaco avverrà subito dopo le elezioni provinciali di Campobasso e che sabato prossimo Fratelli d’Italia sarà in conclave per elaborare la propria proposta e poi renderla nota agli alleati. Il nome resta quello di Quintino Pallante, che starebbe seriamente ragionando su ciò, anche se si sta alternando la voce che lo vede candidato, con quella contraria.

Sarebbe ampia nell’aggregazione politica la riproposizione dei consiglieri uscenti, mentre tra i personaggi della politica non in carica erano circolati anche i nomi, tra gli altri, di Michele Coralbo e Livia Mucci, che invece avrebbero deciso di non candidarsi, come avrebbe rinunciato all’idea l’imprenditore Franco Rocco, volto storico della destra campobassana.