Campobasso/ Elezioni comunali, ‘fumata nera’ alla riunione di Fratelli d’Italia

Potrebbe essere definita riunione interlocutoria, ma nel gergo del gossip politico si parla piuttosto di una ‘fumata nera’ nella definizione degli incarichi. Il nuovo coordinamento regionale di Fratelli d’Italia, ricostituito dopo la fase congressuale e le elezioni regionali, pur rivendicando la possibilità di esprimere un proprio candidato a sindaco, o alle amministrative di Campobasso oppure a quelle di Termoli, ha solo preso atto di queste possibilità rimettendo la decisione , come ha precisato pubblicamente il coordinatore regionale del partito, Filoteo Di Sandro, “al tavolo politico dei coordinatori regionali del centrodestra. Noi porteremo le nostre proposte– ha concluso Di Sandro- e poi ci confronteremo con loro”.

Quindi, con riferimento alle elezioni comunali ad esempio di Campobasso, non sarebbero stati fatti nomi o preferenze in una rosa in discussione, che alcuni ‘restringono’ a cinque persone (Quintino Pallante, Francesco Pilone, Fausto Parente, Stefano Maggiani e Nicola Cefaratti), mentre altri ‘estendono’ a sette (aggiungendo Rodolfo Cocozza e Pasquale Colarusso). Sarebbe stato ribadito che l’importanza della consultazione elettorale merita una candidatura autorevole, fatto che naturalmente non esclude nessuno dei nomi fatti.

L’aspirazione ad avere una candidatura, tra i due comuni maggiori del Molise, sarebbe già stata valutata ed avallata dal partito a Roma.

I tempi per una definizione della scelta da fare adesso si allungano ed è difficile credere che prima delle vacanze pasquali possa esserci un’accelerata, mentre sia il centro sinistra che l’aggregazione di Costruire Democrazia sono già in piena campagna elettorale, avendo già scelto il nome del candidato sindaco e di buona parte delle liste a sostegno.

Vedremo gli sviluppi della situazione.

(Ste.Man.)