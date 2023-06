Campobasso/Ecostop di Via Firenze: sospensione temporanea del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani

SEA Spa comunica ai cittadini di Campobasso che a partire dal 20 giugno 2023 sarà sospeso temporaneamente il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani presso l’Ecostop di Via Firenze.

Un intervento che si rende necessario per consentire l’esecuzione di lavori di risanamento fognario da parte dell’Amministrazione comunale, con l’intento di migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti.



Durante il periodo in cui sarà interrotto il servizio, i cittadini potranno fruire della piazzola di raccolta rifiuti solidi urbani situata presso il mercato coperto in Via Benevento. Saranno inoltre predisposti ulteriori contenitori per la corretta raccolta dei rifiuti, al fine di garantire un corretto smaltimento e tutelare l’ambiente.



Per ulteriori informazioni e chiarimenti è sempre possibile contattare l’azienda a mezzo telefonico o di posta elettronica, ai recapiti reperibili sul sito web e sulla pagina Facebook.