Campobasso e la raccolta differenziata: un impegno di tutti per una città più pulita

Mantenere Campobasso pulita e decorosa è un obiettivo che richiede il contributo di tutti: cittadini, operatori ecologici e istituzioni. Ogni giorno, viene svolto un lavoro costante per garantire un servizio efficiente di raccolta e gestione dei rifiuti, in linea con le normative ambientali e gli obiettivi di sostenibilità.



La raccolta differenziata non è un’imposizione di SEA SpA né dell’Amministrazione comunale, ma un obbligo stabilito dalle direttive europee in materia di gestione dei rifiuti. L’Unione Europea impone agli Stati membri di adottare sistemi che riducano la quantità di rifiuti indifferenziati e favoriscano il riciclo, con l’obiettivo di abbattere l’inquinamento e migliorare la sostenibilità ambientale.



Tuttavia, studi recenti del 2024 rivelano che il 43% degli italiani considera “accettabile” l’abbandono di piccoli rifiuti urbani, una percezione che trova radici in una carenza di educazione ambientale sistematica. Questa visione influisce direttamente sul comportamento quotidiano, nonostante gli sforzi per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della raccolta differenziata e del rispetto delle norme.



Negli ultimi anni, SEA SpA ha potenziato il servizio attraverso diverse azioni concrete, in collaborazione con il Comune di Campobasso, mirate a rendere la raccolta differenziata più efficiente e accessibile:

1_ Sistema porta a porta: ha sostituito i tradizionali cassonetti stradali, migliorando la qualità della raccolta, riducendo l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e aumentando il recupero dei materiali riciclabili. Inoltre, elimina il rischio di contaminazione tra le frazioni, permettendo una gestione più efficace e una riduzione dei costi di smaltimento.

2_ Ecostazioni informatizzate nel Centro Murattiano: strutture moderne e controllate che offrono un’alternativa sicura per il conferimento, garantendo ordine e pulizia nelle zone più sensibili e centrali della città.

3_ Potenziamento dei servizi di spazzamento e lavaggio stradale: interventi programmati per mantenere pulite strade e marciapiedi, con particolare attenzione alle aree più frequentate.

4_ Comunicazione generale: campagne informative diffuse attraverso diversi canali per ricordare ai cittadini le corrette modalità di conferimento, l’importanza della raccolta differenziata e le conseguenze degli abbandoni irregolari. Questa attività comprende la distribuzione di materiale informativo, l’uso di piattaforme digitali e incontri pubblici per sensibilizzare la comunità.

5_ Comunicazione individuale: rivolta a quelle utenze che presentano criticità nel conferimento dei rifiuti. Gli operatori di SEA SpA stanno già intervenendo direttamente con attività di informazione personalizzata nei confronti di cittadini e attività commerciali che non rispettano le regole, fornendo indicazioni dettagliate per migliorare la gestione dei rifiuti ed evitare sanzioni.

6_ Aumento dei controlli e delle sanzioni: la Polizia Municipale ha intensificato le verifiche sul rispetto delle modalità di conferimento, sanzionando i trasgressori per contrastare gli abbandoni e garantire il decoro urbano.

7_ Ordinanza n. 37 del 12 dicembre 2024: regolamenta in modo preciso la gestione dei rifiuti per le Utenze non Domestiche, stabilendo obblighi chiari e prevedendo sanzioni per chi non rispetta le regole.



Questi interventi dimostrano che la gestione dei rifiuti è un sistema organizzato e monitorato, che necessita del rispetto delle regole per funzionare al meglio. Tuttavia, anche il sistema più efficiente non può prescindere dalla collaborazione attiva di ogni cittadino.



Rispettare le regole della raccolta differenziata e non abbandonare rifiuti in strada è fondamentale. Il degrado urbano e la presenza di sacchi lasciati fuori posto non solo compromettono la pulizia della città, ma attirano animali selvatici, come i cinghiali, creando problemi di igiene e sicurezza. Seguire le indicazioni sui giorni e sugli orari di conferimento significa contribuire concretamente al decoro urbano e al benessere collettivo.



La raccolta differenziata non è solo un obbligo normativo, ma un’opportunità per ridurre l’inquinamento, valorizzare i materiali riciclabili e contenere i costi di smaltimento, con vantaggi per l’intera comunità. Una città più pulita è il risultato di un impegno comune: solo con la collaborazione di tutti è possibile ottenere un cambiamento concreto e duraturo.