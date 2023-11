Campobasso: Due Minorenni deferiti per spaccio e detenzione di armi. Intervento decisivo dei Carabinieri

Un’operazione di contrasto alla criminalità minorile si è conclusa questa mattina a Campobasso, con il deferimento di due minorenni in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni. I giovani sono sta denuncia, uno per spaccio di sostanze stupefacenti e l’altro per porto abusivo di armi, segnando un momento significavo nelle attività di contrasto alla delinquenza giovanile.



L’operazione testimonia l’efficacia e la dedizione dei militari dell’Arma nella tutela della sicurezza pubblica e nel contrasto ai fenomeni di criminalità, in particolare tra i giovani. Questo intervento riafferma il ruolo cruciale che le Forze dell’Ordine svolgono all’interno della comunità, agendo con professionalità e sensibilità nelle situazioni più delicate.



Questo episodio, quindi, non solo sottolinea l’importanza del lavoro quotidiano dei Carabinieri nella lotta alla criminalità, ma evidenzia anche il bisogno di un supporto e di un impegno comunitario più ampio. La collaborazione tra le forze dell’ordine, le istituzioni, le scuole e le famiglie è fondamentale per prevenire e contrastare efficacemente la diffusione di comportamenti illeciti tra i giovani, rafforzando così le fondamenta di una società più giusta e sicura.