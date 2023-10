Campobasso/ Donna morsa da un ratto in ascensore: probabile la denuncia contro lo Iacp

L’istituto autonomo Case popolari di Campobasso più volte in passato è stato al centro della cronaca per questioni inerenti soprattutto la manutenzione degli immobili e i problemi per la vivibilità interna agli appartamenti; di contro in alcuni casi è stato risolto il problema con investimenti migliorativi, ma in generale le lamentele non si sono fermate negli anni. Non entriamo nel merito della questione, perché è di diversa natura il problema che segnaliamo nell’articolo che segue.

Prendiamo spunto da una nota pubblicata sul profilo Facebook dall’avvocato Vincenzo Iacovino, nella quale il professionista denuncia un caso di cronaca di una certa rilevanza.

“Una donna anziana mentre era in ascensore si è vista attaccare da un grosso ratto che le è saltato addosso e l’ha morsa più volte sul viso e nell’occhio- scrive Iacovino. Le urla hanno attirato l’attenzione della figlia della donna e di altri condomini che le hanno prestato immediato soccorso. L’anziana donna- continua il legale – è stata subito condotta da un medico chirurgo che ha trattato la paziente con vaccino antitetanico prescrivendo una cura antibiotica. Ma il persistere di forti dolori e gravi disturbi hanno costretto la donna a recarsi nel locale ospedale Cardarelli dove è stata sottoposta a visita oculistica con diagnosi di: trauma all’occhio con corpo estraneo , magnetico, intraoculare, non specificato”.

La vicenda presumibilmente finirà in tribunale, visto che lo stesso Iacovino precisa che la donna si è rivolta agli avvocati Vincenzo Iacovino, Francesco Beer e Silvio Tolesino “perché accertino ogni responsabilità dell’Istituto autonomo per le Case popolari della provincia di Campobasso per la mancata manutenzione e disinfestazione del condominio”.

Un fatto che, a prescindere dagli esiti legali della vicenda, è di una certa gravità e che avrebbe potuto avere anche conseguenze più gravi, se l’azione del pericoloso ratto fosse continuata, peraltro in un ambiente ridotto ed al chiuso. Alla signora auguriamo pronta guarigione.

foto di repertorio