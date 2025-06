Campobasso/ Domenica 15 giugno torna Campobazar, mercatino dell’usato, dello scambio e del riuso

Domenica 15 giugno 2025, l’area del mercato coperto di via Monforte ospiterà una nuova edizione di Campobazar, il mercatino dell’usato, dello scambio e del baratto promosso dal Comune di Campobasso e aperto alla partecipazione di tutti i cittadini.



Campobazar si conferma come una vera e propria festa del riuso, un’iniziativa all’insegna della sostenibilità e della circolarità, che permette di dare nuova vita a oggetti inutilizzati ma ancora in buono stato, promuovendo uno stile di vita più consapevole e rispettoso dell’ambiente.

Partecipare è semplice: chiunque può allestire la propria bancarella portando con sé oggetti che non utilizza più – dai libri ai giocattoli, dai piccoli elettrodomestici agli utensili, dall’abbigliamento agli accessori sportivi, fino a elementi d’arredo e oggetti vintage – da vendere, scambiare o barattare con altri partecipanti.



L’evento rappresenta non solo un’occasione per fare buoni affari e liberare spazio in casa, ma anche un momento di socializzazione e condivisione, in un clima informale e conviviale che valorizza le buone pratiche legate al riuso e al riciclo.

La partecipazione a Campobazar è libera e gratuita, previa compilazione e invio dell’apposita istanza, disponibile sul sito ufficiale del Comune al seguente link:

https://www.comune.campobasso.it/…/index/idtesto/20290

Le richieste di adesione devono essere inviate via e-mail all’indirizzo:

sportello.ambiente@comune.campobasso.it