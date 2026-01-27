Campobasso/Domani 28 gennaio temporanea sospensione dell’energia elettrica, le zone interessate

E-Distribuzione informa che, per consentire interventi di manutenzione e aggiornamento delle proprie infrastrutture, martedì 28 gennaio 2026 l’erogazione dell’energia elettrica sarà temporaneamente sospesa dalle ore 08:30 alle ore 15:30. Zone interessate dall’interruzione (utenze in bassa tensione):
– Via Garibaldi: civici 7, 7a, 7b, 9, 9a, 13, 15, 12, 14, 16, 18c, 21-1, 21-2, sn
– Via D’Amato L.: civici 3g, 3h
– Via Mazzini: civico 80
– Via Crispi F.: sn Si invita la cittadinanza a prendere le opportune precauzioni per ridurre eventuali disagi.
Durante i lavori, l’erogazione potrebbe essere momentaneamente riattivata per prove tecniche: si raccomanda pertanto di non commettere imprudenze e di evitare l’uso degli ascensori.
Per segnalazioni di guasti è sempre attivo il Numero Verde 803.500.