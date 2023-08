Campobasso dice NO all’abbandono dei rifiuti: scopri l’Isola H24 anche a Ferragosto

SEA Spa ricorda che in città c’è un’isola in cui i rifiuti si trasformano in risorse di grande valore. All’ingresso del Centro Comunale di Raccolta, situato in località Santa Maria de Foras, si trova l’Isola Self Service H24, un luogo in cui i rifiuti prendono vita nuova e contribuiscono al bene della nostra comunità.

Il Centro Comunale di Raccolta rappresenta una risorsa fondamentale per Campobasso e l’Isola Self Service H24 rende tutto ancora più semplice: è sempre disponibile per i cittadini 24 ore su 24. Con l’arrivo del Ferragosto e delle tanto attese vacanze, questa opportunità è un vantaggio da non perdere per conferire rifiuti organici, imballaggi di plastica e metallo, carta e cartone, piccoli RAEE e abiti usati.

SEA Spa invita dunque tutti i cittadini a fare la scelta giusta, a prendersi cura dell’ambiente e a trasformare i rifiuti in risorse utili. Insieme è possibile rendere Campobasso una città in cui la sostenibilità è al centro delle proprie azioni dicendo STOP all’abbandono dei rifiuti e trasformiamoli in soluzioni concrete per il futuro.