Campobasso/ Contrada Macchie, l’autobus passa ‘a singhiozzo’

La mobilità cittadina è da sempre uno dei punti cruciali del dibattito pubblico a Campobasso; in particolare nelle periferie si tende a credere che l’attenzione della pubblica amministrazione sia meno alta nell’erogazione dei servizi rispetto al centro. Il dibattito, che in verità è più o meno uguale nei toni e nelle conclusioni ovunque in Itala si sposta facilmente sulla logistica, ma soprattutto sul trasporto pubblico urbano.

A tal proposito è giunta segnalazione da parte di alcuni residenti nella zona fra Via Garibaldi e Contrada Macchie del passaggio non proprio regolare o almeno poco rispettoso degli orari dell’autobus di città; gli stessi lamentano a volte attese tanto lunghe quanto inutili per un servizio che procederebbe ‘a macchia di leopardo’ con notevole differenza fra un giorno e l’altro, ma senza apparente motivo, o almeno in base a qualche motivazione non comunicata.

C’è chi dice di avere saputo che probabilmente qualche corsa verrà soppressa e chi semplicemente osserva un comportamento non omogeneo delle corse tra i vari giorni.

La fermata a Via Facchinetti, ad esempio, in questi giorni avrebbe registrato il passaggio in ritardo piuttosto frequente e, appunto nessuna spiegazione ufficale,. Nel periodo invernale la situazione diventa poco sopportabile, anche in considerazione del fatto che l’utenza del trasporto urbano è per buona parte composta da anziani, che hanno problemi ad attendere per lungo tempo al freddo e al gelo.

I fruitori del servizio pubblico locale a questo punto vorrebero sapere se e quali siano i motivi dei rirtardi e se questi si protrarranno nel tempo e nel caso avere notizia sugli orari modificati.

Rigiriamo la nota a chi di dovere, tra Comune e Seac.

(S.M.)