Campobasso/Continuano le scorribande dei cinghiali nei cassonetti dell’immondizia

Cresce l’allarme, a Campobasso, in via Quircio, nei pressi dei cassonetti dell’immondizia, dove quasi quotidianamente i cittadini lamentano, anche attraverso i video sui social, le scorribande dei cinghiali, che cercano cibo, mettendo a repentaglio la sicurezza dei residenti.

“Da mesi, ormai, viene documentata la presenza di cinghiali in una strada, tra l’altro, vicinissima al centro cittadino – ha affermato il capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo San Giorgio, Mario Annuario – È dovere dell’amministrazione cittadina fare qualcosa per prevenire e porre rimedio a una situazione che sta spaventando i residenti”.

“Innanzitutto, si potrebbe pensare a una nuova sistemazione dei cassonetti dei rifiuti, preda dei cinghiali, dall’attuale posizione – ha proseguito Annuario – Ci sono segni chiari della presenza di questi animali anche nei dintorni del quartiere. I cittadini residenti in via Quircio e nei dintorni sono seriamente preoccupati, anche per via dell’inerzia dell’amministrazione rispetto a questo pericoloso problema”.