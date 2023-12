Campobasso/ Comitato ‘pro cimitero’, si dimette il presidente

Ha avuto vita breve, per imprevisti e seri motivi, il Comitato civico ‘pro cimitero’ di Campobasso. Il 22 dicembre si è avuta la notifica di scioglimento di questa aggregazione di liberi cittadini che volontariamente si impegnano per segnalare situazioni di disagio nella struttura cimiteriale e chiedere le opportune soluzioni da parte dell’Amministrazione civica.

La decisione è avvenuta a seguito delle dimissioni del presidente del comitato stesso, Augusto Bernardi, per imprevisti motivi di salute che impediscono allo stesso di proseguire a svolgere il mandato conferitogli dall’assemblea dei cittadini.

Bernardi ha inteso ringraziare l’Amministrazione comunale, attraverso l’assessorato ai Lavori Pubblici, per aver aperto il varco per l’accesso ai campi di inumazione, per la pulizia dei piazzali da cumuli di immondizia, la sistemazione di alcuni fontanili e piccoli altri interventi di manutenzione.

C’è ancora da fare in ordine al decoro della struttura, a partire dal risanamento delle cappelle storiche gentilizie e l’informatizzazione dell’anagrafe cimiteriale con un nuovo e moderno sistema.

Noi speriamo che la meritoria e battagliera opera del presidente dimissionario non vada perduta e che continui ad essere nella lente d’ingrandimento pubblica la necessità di porre in atto tutte le misure opportune a potenziare la struttura cimiteriale ed a migliorarne il decoro.

(s.m.)