Campobasso chiede la riapertura della Biblioteca Albino: appuntamento il 13 settembre con “Open Albino”

Da nove anni la Biblioteca Albino di Campobasso resta chiusa, privando la città di un luogo fondamentale di cultura, studio e incontro.

Per questo, mercoledì 13 settembre alle ore 16 in via Garibaldi, cittadini, studenti, insegnanti, associazioni e semplici amanti dei libri si ritroveranno per “Open Albino”, un presidio simbolico per chiedere con forza la riapertura della storica biblioteca.

L’invito è semplice: portare un libro in mano per testimoniare che la cultura non può restare chiusa dietro una porta.

L’iniziativa segue la petizione “Riapriamo la Biblioteca Albino di Campobasso”, che ha già raccolto numerose adesioni (link alla petizione) e richiama l’attenzione delle istituzioni sul valore di questo presidio culturale, raccontato anche dalla stampa locale .

La cultura ha bisogno di spazio. E di persone che la vivano.

Il 13 settembre, tutti in via Garibaldi: Open Albino è la voce della città.