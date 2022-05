Campobasso/ Avviso pubblico per l’assegnazione in locazione di 3 alloggi di proprietà del Comune

Il Comune e di Campobasso ha pubblicato l’Avviso pubblico per l’assegnazione in locazione di n. 3 alloggi di proprietà del Comune di cui uno sito in C.da Macchie n. 2/C di mq. 27,40 per un nucleo familiare composto da n. 1 persona; un alloggio sito in C.da Macchie n. 2/B di mq. 35,17 per un nucleo familiare composto da n. 2 persone e di un alloggio sito in C.da Macchie n. 2/B di mq 51,43.

La domanda di partecipazione deve essere presentata utilizzando l’apposito modello allegato all’Avviso – allegato B) e C) scaricabile dal sito del Comune di Campobasso www.comune.campobasso.it e dovrà pervenire al Comune, all’indirizzo di posta elettronica certificata – [email protected] o consegnata direttamente, in busta chiusa, presso la sede centrale del Comune di Campobasso, Ufficio protocollo, Piazza Vittorio Emanuele. Per le informazioni relative all’Avviso è possibile contattare il seguente numero: 0874 405552 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 – martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 17:30.