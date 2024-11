Alle 22,15 circa di ieri, una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta in via Montegrappa del capoluogo per un incendio autovettura.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato per estinguere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Sul posto anche una volante della Polizia per quanto dì loro competenza.