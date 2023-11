Campobasso/ Autismo, attivato un corso per Tecnico del comportamento

E’ alta l’attenzione sulle problematiche collegate all’autismo anche nella nostra regione. Abbiamo già parlato dell’incontro in Consiglio Regionale del Molise promosso dagli esponenti dell’ANGSA Molise APS, dell’Associazione Genitori Autismo Molise, Genitori Arcobaleno e Le Ali, alla presenza di varie figure istituzionali ed amministratori regionali.

Restando in tema segnaliamo il corso di formazione per ‘Tecnici del comportamento’ riservato a 20 iscritti, che si terrà nei giorni 2 e 3 dicembre e 16 e 17 dicembre p.v. Ed organizzato dal centro autismo ‘Io sono speciale’, in Via Colle delle Api/ Zona industriale di Campobasso.

Si tratta di un corso di formazione TDC su analisi comportamentale applicata per tecnici del comportamento e consta di 32 ore in aula + 20 ore di stage.

Per informazioni ed iscrizione si può telefonare al numero: 334.9584075.