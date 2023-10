Campobasso: Aurora di nuovo in piazza con la Carovana della Salute

Anziani soli, sabato 21 ottobre sarà possibile conoscere da vicino il servizio di teleassistenza e telesoccorso all’interno dell’evento organizzato dalla CISL

Cura e prevenzione avvengono anche attraverso la conoscenza delle nuove tecnologie e di dispositivi medici creati per migliorare la vita delle persone e per aiutare, soprattutto gli anziani, ad affrontare la quotidianità in piena sicurezza.

Il progetto Aurora, l’innovativo servizio di teleassistenza e telesoccorso nato in Molise, sa che diritto all’informazione e diritto alla salute procedono di pari passo e per tale ragione ha dato vita ormai da mesi a una campagna divulgativa che ha coinvolto sia le aree interne che i centri più grandi della regione.

Sabato 21 ottobre, Aurora torna a Campobasso per partecipare alla Carovana della Salute, evento promosso dalla ‘Federazione Nazionale Pensionati’ della CISL.

Un appuntamento importante, in programma dalle 9 alle 13 e dalle 14 e 30 alle 18 in piazza Municipio, dove sarà possibile, tra le altre cose, conoscere nei dettagli un servizio che monitora, anche grazie alla centrale operativa collegata H24 al bracciale, i parametri vitali e segnala tempestivamente eventuali malori, incidenti domestici e smarrimenti, strumento utile anche contro i tentativi di truffa e furto che spesso coinvolgono purtroppo gli anziani che vivono da soli.