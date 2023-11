Campobasso/Attenzione e partecipazione al convegno sul giornalismo sportivo del ‘Romita’

Un pubblico attento e folto, formato da alunni dell’Istituto scolastico e giornalisti, ha partecipato al convegno sul giornalismo sportivo, che si è tenuto al Liceo Scientifico ‘Romita’ di Campobasso, sabato 25 novembre. “La comunicazione sportiva ieri, oggi e domani”: questo il tema dell’incontro, promosso da OdG Molise ed Ansmes Molise. Dopo l’intervento introduttivo, brillante e chiaro, di Michele Falcione, presidente regionale dell’Ansmes Molise (Associazione nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al merito del Coni e del Cip) , ha preso la parola il vicepresidente dell’OdG Molise Cosimo Santimone, con un intervento articolato che ha toccato vari aspetti di carattere deontologico; di seguito l’intervento del giornalista RAI ed esponente dell’USSI Molise, Mauro Carafa, che ha portato il contributo dei suoi numerosi commenti giornalistici e cronache di eventi sportivi di rilievo nazionale.

Prezioso il lavoro, come moderatore, del consigliere nazionale dell’Ordine Vincenzo Ciccone, che ha anche garantito i collegamenti in esterna, primo fra tutti quello con il commissario tecnico dell’Italbasket femminile, il venafrano Andrea Capobianco, il quale ha ampiamente parlato dei rapporti tra gli allenatori ed i giornalisti sportivi, sia sul piano strettamente tecnico che deontologico.

Sempre in collegamento video, perché impegnata fuori dal Molise, la presidente dell’Ussi Molise Valentina Ciarlante, che ha mandato i saluti alla platea da parte dei cronisti sportivi molisani.

In collegamento Zoom la giocatrice della nazionale femminile (statunitense, ma originaria di Carovilli e naturalizzata italiana) Gina Conti ed in chiusura l’intervento da remoto di Lorenzo Sani, consigliere nazionale dell’Ordine e già firma per il periodico ‘Giganti del basket’, oltre che autore di due opere sulla disciplina. Tra i relatori anche il giornalista pubblicista Stefano Manocchio, che ha effettuato un parallelismo tra la pratica del basket ed il giornalismo sportivo, partendo dagli anni della sua adolescenza e fino ai giorni nostri; lo stesso si è brevemente soffermato anche a parlare del libro sul periodo d’oro del basket maschile campobassano, che ha realizzato unitamente a Michele Falcione.

In sala anche i saluti del Presidente del Consiglio Regionale del Molise, Quintino Pallante, che si è soffermato a parlare dell’impiantistica sportiva, oltre a quelli della dirigente scolastica del Liceo Scientifico ‘Romita’ di Campobasso, Anna Gloria Carlini, che ha ricevuto una targa ricordo dell’evento dalle mani di Michele Falcione.

Il pubblico in sala, numeroso, ha seguito con senso di grande partecipazione tutti gli interventi