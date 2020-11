Campobasso/Approvato progetto relativo alla ristrutturazione e all’adeguamento dei locali comunali di via Toscana concessi in uso all’A.S.Re.M.

L’’Amministrazione Comunale di Campobasso, con una Delibera di Giunta pubblicata martedì 24 novembre, ha proceduto all’approvazione del progetto relativo all’intervento di ristrutturazione e adeguamento dei locali comunali di via Toscana concessi in uso all’A.S.Re.M. per l’espletamento di funzioni sanitarie (ambulatori di sanità pubblica, PASS-CUP, comunità assistenziale, postazione 118-emergenza sanitaria, ambulatori medico-specialistici, centro diurno Alzheimer).

“A seguito di una rideterminazione del quadro generale dello stato di attuazione dei singoli sotto progetti del “Piano straordinario per la riqualificazione dell’assistenza socio-sanitaria in Campobasso” – ha dichiarato il sindaco Gravina – abbiamo stabilito, in accordo con la Regione Molise, di rimodulare quelle risorse al fine di realizzare la ristrutturazione e l’adeguamento dei locali comunali di via Toscana concessi in uso all’A.S.Re.M.”

La Regione Molise, dopo la verifica delle misure previste per il rispetto dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi condotti dall’A.S.Re.M. ha preso atto del parere favorevole dato dalla stessa azienda sanitaria ed ha espresso il proprio nullaosta al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento di ristrutturazione e adeguamento dei locali comunali.“L’importo complessivo destinato ai lavori che renderanno più funzionali i locali comunali di via Toscana, sarà di 206.582,76 euro. La somma – ha specificato Gravina – è già nelle disponibilità dell’amministrazione, precedentemente inserita nel Bilancio comunale, dovrà essere inserita in apposito Capitolo di spesa del Bilancio comunale e contestualmente inserita nel programma triennale delle OO.PP. 2020/2022 annualità 2020.”