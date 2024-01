In mattinata una anziana donna è stata rinvenuta senza vita in casa. L’allarme è stato dato dai familiari, in quanto la donna non rispondeva nè al campanello nè al telefono.

I Vigili del Fuoco hanno dovuto forzare la porta di ingresso. Sul posto anche i sanitari del 118, che non hanno potuto fare nulla. Probabilmente la morte è dovuta per cause naturali.