Campobasso/ Annullati i festeggiamenti del Corpus Domini

La notizia era nell’aria, ma sentirla destra sempre un misto tra scalpore e tristezza nei campobassani. I festeggiamenti del Corpus Domini, la sfilata dei dei Misteri, le bancarelle, il concerto musicale e tutto il cartellone di quei giorni di giugno, non si faranno, annullati, come tutto il resto dal rischio di contagio dell’epidemia in corso.

Il sindaco Gravina avrebbe preso la decisione con difficoltà ma con senso di responsabilità Dopo il Venerdì Santo e lo struggente, maestoso coro del ‘Teco vorrei’ anche la seconda grande rappresentazione della tradizione campobassana ha ‘abdicato’ di fronte al coronavirus.

L’idea adesso sarebbe di spostate tutto, o almeno il possibile, in inverno.