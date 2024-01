Campobasso/Annuario: ancora nessuna soluzione sulla questione parcheggi nel Centro Storico

Dopo aver discusso diverse volte sulla questione parcheggi nel Centro Storico, ci troviamo ancora una volta senza una soluzione per agevolare i residenti alla sosta.

Presentai un’interpellanza a Febbraio 2020 per chiedere di restituire i contrassegni ai residenti,considerato che ancora oggi c’è la segnaletica in alcune strade del Centro Storico, che indica la sosta ai soli residenti autorizzati,che fino a circa 10 anni fa, usufruivano del contrassegno per sostare nelle aree indicate dalla segnaletica stessa. Successivamente l’argomento è stato dibattuto nella commissione Mobilità dove l’assessore Cretella, riferì la proposta di introdurre un abbonamento a pagamento di circa 50/60 euro l’anno, riservato ai soli residenti.Presi totalmente le distanze da questa proposta,facendo presente l’importanza di restituire il contrassegno, una soluzione pratica e al tempo stesso efficace visto che già è stata utilizzata.Mi auguro che ci sia ascolto,siamo a fine mandato è ancora non è stato fatto nulla per riorganizzare i parcheggi nel Centro Storico,dove i residenti quotidianamente,vivono il disagio.

Mario Annuario

Capogruppo Fratelli d’Italia

