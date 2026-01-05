Campobasso/Annuallato l’appuntamento con la Befana in piazza, confermati gli altri eventi

Maltempo in arrivo a Campobasso, annullato il tradizionale appuntamento del 6 gennaio, con la Befana che si cala in piazza dal palazzo del Comune. Eventi che era previsto per domani alle ore 12.
A renderlo noto è il Comune, che conferma invece gli altri appuntamenti in programma.
Alle ore 17, nella chiesa di Sant’Antonio il concerto ‘Venite adoremus’, del Coro polifonico femminile ‘Samnium Concentus’ diretto da Guido Messore.
Alle 18, in piazza San Leonardo, ‘Befane al borgo’: prevista la distribuzione di caramelle e bon bon per i più piccini nella casa di Babbo Natale.
Sempre alle 18, nella sala consiliare di Palazzo San Giorgio, il concerto ‘Ensamble Spiritus’, direttore Gennaro Continillo, pianoforte e bayan Angelo Miele.
