Campobasso/ Anche gli alunni delle scuole interessate da lavori inizieranno l’anno senza ritardi

Oggi 14 settembre 2023 a Campobasso riprenderanno le lezioni per moltissimi studenti.



Grazie alla grande collaborazione messa in campo da dirigenti, insegnanti, collaboratori scolastici, famiglie e Amministrazione comunale anche i bambini delle Scuole dell’infanzia interessati dai trasferimenti, che si sono resi necessari per l’avvio dei lavori per la costruzione dei nuovi plessi scolastici, cominceranno senza ritardi l’anno scolastico.



Si ritiene opportuno ricordare, come già condiviso con famiglie e Istituti scolastici, le nuove destinazioni delle classi, come specificato nelle previste ordinanze sindacali:



– La Scuola del “CEP Nord” di via De Gasperi verrà trasferita nei locali di via Piave n.63-65-67-69 ;

– Le classi della Scuola dell’infanzia di via Berlinguer appartenenti all’I.C. “Colozza” verranno trasferite nei locali di via Insorti d’Ungheria 74c;

– Le classi della Scuola dell’infanzia di via Berlinguer appartenenti all’I.C. “D’Ovidio” verranno trasferite nei locali della scuola di via Jezza;

– La Scuola dell’infanzia di via Tiberio verrà trasferita in Piazza della Repubblica;

– La Scuola dell’infanzia di via Jezza verrà trasferita in via Gorizia.



Tutte le soluzioni individuate rispondono ai previsti requisiti di sicurezza.



Dei 430 bambini coinvolti nei trasferimenti, solo 25 alunni della Sezione D della scuola dell’infanzia Cep Nord di via De Gasperi inizieranno le attività al termine dei lavori di adeguamento del locale loro destinato in Via Piave 115.

L’Amministrazione, per ridurre al minimo i possibili disagi derivanti da questo lieve ritardo, ha stipulato un accordo affinché, da domattina e fino al termine dei predetti interventi, i bambini potranno essere accolti gratuitamente presso la Ludoteca Magicabula sita in viale Nicola Neri 13 a Campobasso.