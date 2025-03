Campobasso/Altro incidente in via XXIV Maggio, auto investe una anziana, grave in ospedale

Questa mattina sempre in via XXIV Maggio a Campobasso, all’altezza dell’incrocio con via De Gasperi, un uomo alla guida di una Suzuki Celerio, ha perso il controllo del veicolo ed è finito sul marciapiede. Purtroppo l’auto ha investito una donna anziana, che pare abbia riportato gravi ferite. Sul posto i sanitari del 118 che hanno soccorso e trasportato la donna in codice rosso al Pronto Soccorso. Soccorso anche l’anziano che era alla guida dell’auto.

Sul posto gli agenti della Polizia locale hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Questo è il terzo incidente che si verifica in via XXIV Maggio nel giro di pochi giorni.