Campobasso/Al via i patti sociali per il sostegno alle famiglie in difficoltà, pubblicato avviso

Il Comune di Campobasso ha pubblicato l’avviso per l’accesso ai Patti Sociali, una misura straordinaria di sostegno economico rivolta ai nuclei familiari che si trovano in condizioni di fragilità socioeconomica. L’iniziativa, promossa dall’assessorato alle Politiche sociali, rappresenta un intervento concreto e tempestivo per rispondere alle esigenze dei cittadini e delle cittadine più vulnerabili del capoluogo.



Il contributo previsto ammonta a € 300,00 mensili per sei mesi, erogato nei limiti delle risorse disponibili e secondo i criteri stabiliti nel nuovo regolamento approvato dal Consiglio comunale. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 30 ottobre 2025, utilizzando il modulo disponibile sul sito ufficiale del Comune.



L’avviso segue il regolamento rinnovato, frutto del dialogo con la cittadinanza, approvato all’unanimità nella seduta del 24 settembre dal Consiglio comunale. L’aggiornamento rafforza uno strumento che si pone come risposta emergenziale alle crescenti difficoltà economiche che colpiscono molte famiglie residenti.



I Patti sociali si inseriscono tra gli obiettivi prioritari delle Linee di mandato dell’Amministrazione Forte, che ha posto la coesione sociale e la lotta alle disuguaglianze al centro della propria azione politica. Con risorse proprie e una visione inclusiva, il Comune di Campobasso riafferma il proprio ruolo attivo nel garantire diritti e opportunità a chi ne ha più bisogno.

Avviso e modello di domanda possono essere scaricati al seguente link:

https://www.comune.campobasso.it/campobasso2/po/mostra_news.php?id=2181&area=H