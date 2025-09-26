Campobasso a lutto per la scomparsa di Michele Libertucci, ex assessore comunale e tifoso rossoblù. Messaggi di cordoglio

Giovedì 25 settembre è scomparso Michele Libertucci, ex assessore allo Sport al Comune di Campobasso. Libertucci é stato sempre un grande tifoso e sostenitore del calcio. Ha seguito i rossoblù in tutte le vicende sportive e societarie. Il 29 settembre avrebbe compiuto 89 anni.

I funerali che si svolgeranno sabato 27 settembre alle ore 10 e 30 nella chiesa Mater Ecclesiae, nel quartiere Vazzieri.

“Lascia profondi ricordi che biancheggeranno a lungo nelle nostre menti. I luoghi, un tempo pieni di risate, ora risuoneranno del peso dell’assenza. Piango lacrime di vecchio amico che gli ha voluto bene”. Gennaro Ventresca