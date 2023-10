Campitello Matese: cavallo precipita in un inghiottitoio, intervento dei Vigili del Fuoco

Stamane in Campitello Matese un cavallo è precipitato in un “inghiottitoio” ubicato nel pianoro della citata località.

Una squadra VVF del Comando provinciale di Campobasso è intervenuta, dopo aver valutato le condizioni dell’animale e le evidenti particolari circostanze, chiedendo l’ausilio di un supporto aereo.

In attesa dell’elicottero proveniente dal Nucleo VVF di Pescara ha predisposto quanto necessario per la salvaguardia dell’animale ed il suo recupero, intanto si è rivelato provvidenziale l’intervento di un operatore civile che con il suo escavatore ha procurato al cavallo un via di fuga, eseguendo uno scavo a regola d’arte e creando una rampa da dove il cavallo autonomamente ha riconquistato la libertà, ad intervento ultimato l’area è stata messa in sicurezza.