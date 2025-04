Campionati Nazionali delle Scienze Naturali: una studentessa del Liceo Scientifico “F.D’Ovidio” di Larino si qualifica per la fase nazionale

Con grande orgoglio la Dirigente Scolastica del Liceo Scientifico

“F.D’Ovidio” dell’Istituto Omnicomprensivo “Magliano” di Larino, Emilia Sacco, annuncia

che la studentessa Plescia Rita della classe 2^B ha superato brillantemente le selezioni

regionali, qualificandosi al primo posto, passando così alle finali nazionali dei Campionati

delle Scienze Naturali 2025, categoria biennio, competizione di alto livello promossa dal

Ministero dell’Istruzione e organizzata dall’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze

Naturali (ANISN).

La Dirigente Sacco ha espresso il suo entusiasmo per il traguardo raggiunto da Rita,

sottolineando che questo risultato è il frutto di un impegno costante e di una preparazione

approfondita. “È motivo di grande soddisfazione per l’intera comunità scolastica vedere i

nostri studenti eccellere in contesti così prestigiosi – ha dichiarato la Dirigente – questo

risultato conferma la qualità del nostro Liceo Scientifico e l’importanza che attribuiamo alla

formazione nelle scienze naturali.

Il successo di Rita rappresenta anche il riconoscimento del lavoro sinergico svolto dai

docenti, che hanno saputo guidarla verso questa importante opportunità. Ora, con la

qualificazione alla fase nazionale, si prepara una nuova sfida che vedrà la studentessa

confrontarsi con i migliori talenti provenienti da tutta Italia. “Un grande in bocca al lupo per

la prossima sfida nazionale – ha concluso la Dirigente Sacco – siamo certi che Rita saprà

distinguersi ancora una volta.”

Ma non è tutto: il Liceo Scientifico “F. D’Ovidio” di Larino ha ottenuto anche un altro

prestigioso risultato. Serena Scardera, studentessa della stessa classe di Rita, si è classificata

al secondo posto, confermando ancora una volta l’eccellenza della scuola nelle discipline

scientifiche.

Con questo risultato, il Liceo Scientifico “F.D’Ovidio” di Larino conferma il proprio impegno

verso l’eccellenza accademica e il sostegno alla crescita delle future generazioni di scienziati,

impegnandosi nella valorizzazione delle discipline STEM a livello nazionale e internazionale.

In particolare, la scuola ha beneficiato dei finanziamenti attraverso il Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza (PNRR), che ha permesso di potenziare le risorse e le opportunità

educative, offrendo ai suoi studenti un’educazione scientifica di alto livello.