Cambio al vertice per il Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso

Il Comandante dei Vigili del fuoco di Campobasso, Ing. Marcello Lombardini, in carica dallo scorso 1 giugno 2023, lascia il capoluogo molisano per ricoprire il nuovo prestigioso incarico di dirigente dell’Ufficio per l’attività di vigilanza ispettiva in materia di sicurezza sul lavoro, alle dirette dipendenze del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Il Comandante Lombardini, nel pur breve tempo trascorso al capoluogo, ha dato un importante contributo alla crescita del Comando, forte della sua esperienza professionale maturata presso il Comando di Roma e i Comandi di Crotone e Agrigento. Inoltre, in forza dell’esperienza acquisita sin dal suo primo incarico, ricoperto dal lontano 1995 presso il laboratorio di chimica del Centro Studi Esperienza di Roma e successivamente diretto dal 2018 al 2021, l’ingegnere Lombardini ha dato anche forte impulso all’articolato settore della prevenzione incendi e in particolare della reazione al fuoco, anche attraverso iniziative svolte presso gli Ordini professionali.

Tra gli innumerevoli risultati ottenuti per il Comando di Campobasso spicca l’assegnazione di nuovi automezzi deputati al soccorso, tra cui un escavatore e una piattaforma aerea tridimensionale.

Nel salutare e ringraziare l’ingegnare Lombardini per quanto dato alla cittadinanza e nell’augurargli un caloroso in bocca al lupo per il futuro incarico, si dà il benvenuto al suo successore, l’ingegnere Gianfranco Tripi, che per quasi due anni è stato Comandante dei Vigili del Fuoco di Forlì- Cesena. L’Ing. Tripi, è nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 1994, in precedenza ha svolto servizio presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco dell’Emilia Romagna e il Comando dei Vigili del Fuoco di Bologna, dove in ultimo ha ricoperto la carica di Vicario del Comandante. Successivamente è stato Comandante dei Vigili del Fuoco di Rimini e di Parma.