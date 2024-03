Bojano/Perseguita l’ex coniuge, ammonimento per una 49enne

I militari dell’Aliquota Operativa, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Campobasso, su richiesta della Stazione Carabinieri di Bojano, nei confronti di una donna (49enne) che ha posto in essere diverse condotte ritenute persecutorie nei confronti dell’ex coniuge, estrinsecatesi in pedinamenti, nonché diverse introduzioni in orario notturno nella proprietà dell’istante, ove una volta raggiunto il portone d’ingresso suonava con insistenza il campanello dell’abitazione. In una circostanza aveva scritto una frase sul lunotto del veicolo dell’uomo ed in un’altra occasione, incontrandolo per strada aveva

tentato un approccio.