Bojano/Controlli per il ferragosto: Denunciati 5 giovani con alto tasso di alcool al volante

In concomitanza con il lungo ponte che il calendario metteva a disposizione dei vacanzieri per il “ferragosto”, in ragione di pregresse valutazioni sull’importante flusso veicolare che interessa come di consueto le principali arterie statali che intersecano il territorio della Compagnia

Carabinieri di Bojano, sono stati intensificati i controlli e le pattuglie sul territorio con lo scopo principale di arginare l’azione di malintenzionati e pendolari del crimine, i quali approfittano dell’assenza dei proprietari per mettere a segno reati predatori.



Nel corso del lungo “ponte” le pattuglie sul territorio di competenza della Compagnia Matesina sono state complessivamente 64 con l’impiego di 128 Carabinieri, che hanno garantito la fruizione di un sereno periodo di relax fuori porta per i numerosi turisti che hanno affollato le aree montane in primisme le strutture ricettive e i siti archeologici e museali del territorio.



Numerosi i controlli effettuati con attuazione di vari posti di blocco, specie nel pomeriggio del 14 agosto con l’esecuzione di un servizio a largo raggio lungo le principali arterie statali e nei centri abitati, nel corso dei quali sono state effettuate anche perquisizioni veicolari prima e personali poi.



L’attività di prevenzione ha garantito ottimi risultati e – ancora una volta – favorevole riscontro della cittadinanza. I veicoli controllati sono stati 552 e le persone identificate 874.



Purtroppo, i controlli effettuati in orario notturno hanno consentito di fermare cinque giovani, in altrettante circostanze, che all’accertamento etilometrico hanno palesato positività con conseguenti comunicazioni alle autorità competenti in ragione del tasso riscontrato. Per tutti è scattato il ritiro della patente di guida ed in alcune circostanze il fermo del vicolo. Singolare

quanto preoccupante il tasso riscontrato ad un giovane che sfiorava i 4,0 g/l.



Non sono mancati i controlli a campione a giovani residenti, anche nei piccoli centri, specie quelli invasi da turisti di rientro, ove diversi sono stati sorpresi con modiche quantità di sostanze stupefacenti, in particolare del tipo hashish e marijuana e segnalati all’autorità prefettizia quali assuntori abituali.



I controlli disposti dal Comandante della Compagnia Carabinieri, proseguiranno e saranno intensificati in concomitanza dei festeggiamenti e degli eventi in programma nel centro matesino nella settimana in cui si festeggia il patrono, che ricorre il prossimo 25 agosto, con lo scopo prioritario di prevenire incidentalità stradale e uso di sostanze stupefacenti.



I consigli dell’Arma per prevenire reati predatori, specie in occasione delle feste che raccolgono le persone in piazza e lasciano incustodite le abitazioni, si rinnovano e vanno dal chiudere gli infissi, al non nascondere oggetti di valore e/o armi in casa ed in posti accessibili, non condividere foto di vacanze e soggiorni tramite social, dotarsi di un sistema di allarme collegato con il numero di emergenza 112 che consenta un tempestivo intervento dei Carabinieri, nonché segnalare sempre la presenza di auto o persone sospette, anche in circostanze che possano apparire innocue.