Bilancio, Nicola Cefaratti vota no: “Campobasso merita di più”

“È un Bilancio privo di un’idea complessiva sullo sviluppo economico e sociale della città. Le proposte giunte dai vari assessorati risultano in larga parte scollegate tra loro e manca completamente una visione che porti al centro il tema di una Campobasso più moderna, dinamica e più propensa ad interagire con i Comuni limitrofi rafforzando il proprio ruolo di Capoluogo. Non potevo dunque non votare no, in modo convinto, ad un Bilancio che non guarda al futuro e che sicuramente non lascerà alcun segno nella storia della città”.

Lo afferma in una nota il Consigliere comunale di Forza Italia Nicola Cefaratti.

“Una decisione – aggiunge – assunta in piena coerenza e rispetto del mandato elettorale e del ruolo di esponente di minoranza che svolgo insieme a tutti i miei colleghi di centrodestra a Palazzo San Giorgio, continuerò a fare opposizione in maniera concreta, coerente e costruttiva, ma credo che il Capoluogo meriti davvero di più e il mio voto di oggi testimonia proprio questo”.

“Ci aspetta – conclude Nicola Cefaratti – un 2026 appassionante e impegnativo, ne approfitto per augurare ai campobassani un felice e sereno anno nuovo”.