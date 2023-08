“Bersaglio terapeutico nella lotta al cancro”: la Biologia UniMol nell’équipe internazionale di ricerca

La ricerca appena pubblicata sulla rivista internazionale Cellular and Molecular Life Sciences (CMLS) vede coinvolto il Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università degli Studi del Molise (prof. ssa Sabrina Di Bartolomeo), insieme alle Università Tor Vergata e all’Università Cattolica Sacro Cuore – Fondazione Policlinico Gemelli, in stretta collaborazione con ricercatori del Danish Cancer Institute di Copenhagen e di vari altri Istituti di ricerca internazionali.

Nell’articolo “AMBRA1 phosphorylation by CDK1 and PLK1 regulates mitotic spindle orientation“, i ricercatori e le ricercatrici hanno dimostrato una nuovo ruolo per la proteina Ambra1, identificata nel 2007 dagli stessi ricercatori dell’Università Tor Vergata, insieme ad altri Centri di ricerca europei, in una ricerca apparsa sulla prestigiosa rivista Nature.

Secondo la nuova ricerca, AMBRA1 è cruciale per un corretto orientamento delle cellule durante la divisione cellulare, processo critico sia durante la formazione di un nuovo organismo, sia nel processo di cancerogenesi, sottolineando quindi l’importanza della proteina come possibile bersaglio terapeutico nella lotta contro il cancro.

Questa ennesima e significativa attestazione di rilievo tra la comunità scientifica nazionale e internazionale per l’attività di studio e di ricerca dell’area delle scienze della vita del Dipartimento di Bioscienze e Territorio di UniMol – in particolare del laboratorio di biologia cellulare diretto dalla prof.ssa Sabrina Di Bartolomeo – testimonia un chiaro concetto di qualità della didattica e di una produzione scientifica punto di riferimento per sviluppare importanti progetti di studi e di ricerca e a disposizione per le future matricole e per gli attuali studenti e studentesse della filiera formativa di Biologia per cogliere l’opportunità di alta formazione internazionale, oggi più che mai essenziale per il proprio percorso e per le prospettive professionali e di ricerca nei contesti globali.