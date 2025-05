Be Responsible for Your Health: Respira la Vita. Seconda tappa della campagna “Prevenzione 2025” di Responsible Research Hospital

In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco, che si celebra il 31 maggio su iniziativa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Responsible Research Hospital (RRH) e la LILT (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori), in collaborazione con “Il Cuore delle Donne”, Il Cavaliere di San Biase, AIMAC – ASMID aderenti a FAVO, promuove una nuova tappa del progetto “Prevenzione 2025” con l’iniziativa: “Be Responsible for Your Health: Respira la Vita”.

Un evento gratuito di screening e sensibilizzazione per la salute della popolazione, in programma sabato 24 maggio presso la sede del RRH a Campobasso, dalle ore 9:00 alle ore 14:00.

La Giornata Mondiale Senza Tabacco: perché è importante

Il fumo di tabacco è uno dei principali fattori di rischio per la perdita di anni di vita sani. Secondo l’OMS, il tabacco è tra le principali cause di morte prevenibile a livello globale, contribuendo allo sviluppo di tumori, malattie cardiovascolari e patologie polmonari croniche. Ogni anno, il consumo diretto di tabacco causa oltre 8 milioni di decessi, mentre il fumo passivo ne provoca circa 1.2 milioni. Con “Respira la Vita”, il Responsible Research Hospital si unisce alla missione globale di sensibilizzazione, puntando a fornire strumenti concreti per la prevenzione e la diagnosi precoce, con il coinvolgimento diretto della comunità.

Una rete di collaborazione per la salute

L’iniziativa è promossa dal RRH e dalla LILT, in collaborazione con le associazioni territoriali: Il Cuore delle Donne, Il Cavaliere di San Biase APS, AIMAC e ASMID aderenti a FAVO. Un’alleanza che traduce idee e visioni in interventi tangibili.

Screening gratuiti: due percorsi di prevenzione, un’unica scelta per la salute

Durante la mattinata, i cittadini avranno l’opportunità di accedere a screening gratuiti attraverso due distinti percorsi di prevenzione:

Percorso di Prevenzione Oncologica

· TC spirale torace low dose: tomografia computerizzata a basso dosaggio per la diagnosi precoce di lesioni polmonari sospette.

· Prelievo ematico: analisi di glicemia, assetto epatico e profilo lipidico.

Percorso di Prevenzione Cardiovascolare

· Prelievo ematico: per assetto epatico, glicemia e profilo lipidico.

· Elettrocardiogramma (ECG): per il monitoraggio dell’attività elettrica del cuore.

· Ecocolordoppler dei vasi epiaortici (TSA): per analizzare lo stato delle arterie del collo.

Come partecipare

La partecipazione all’iniziativa è gratuita.

I cittadini che ritengono di avere fattori di rischio per patologie oncologiche o cardiovascolari possono candidarsi, compilando il modulo online disponibile sul sito del Responsible Research Hospital, raggiungibile al seguente link: https://www.responsible.hospital/be-responsible-for-your-health-respira-la-vita/

È importante sottolineare che si può scegliere solo uno dei due percorsi proposti: prevenzione oncologica o prevenzione cardiovascolare.

Le richieste verranno analizzate da un’équipe di medici esperti, che selezionerà i partecipanti in base a criteri clinici e linee guida nazionali, con l’obiettivo di individuare le persone per cui gli screening risultano più indicati ed efficaci.

Solo i candidati selezionati saranno contattati telefonicamente dal personale del RRH per la conferma della partecipazione e per ricevere tutte le informazioni utili.

Nell’ambito dell’evento, verrà offerto a tutti i partecipanti un counseling personalizzato sul fumo, finalizzato a sensibilizzare sui rischi legati al tabagismo e a promuovere eventuali percorsi di cessazione, con il supporto di professionisti qualificati.

Arte e consapevolezza: la mostra “Rigenerarsi”

Al termine degli screening, i partecipanti avranno l’opportunità di visitare la mostra fotografica “Rigenerarsi”, curata dall’associazione Il Cavaliere di San Biase APS. Le opere del fotografo Sandro Di Camillo offrono una riflessione poetica e potente sul valore della salute, della rinascita e della prevenzione.

Ad accompagnare la mostra, un testo suggestivo a firma di Marisa Pia Boscia. Ogni soffio d’aria che entra nel corpo è un ritorno alla natura. Un messaggio che invita a riscoprire il respiro come simbolo di vita e benessere, coerente con il cuore dell’iniziativa: Respira la Vita.

Un invito alla responsabilità

“Be Responsible for Your Health: Respira la Vita” è molto più di uno slogan. È un richiamo concreto alla responsabilità individuale verso il proprio benessere. Un’opportunità per scegliere la prevenzione come atto d’amore verso sé stessi e verso gli altri. L’iniziativa rappresenta la seconda tappa del progetto PREVENZIONE 2025, dopo il successo di “Women for Women for Health”. Una campagna che accompagnerà i cittadini lungo tutto l’anno, offrendo strumenti, momenti di ascolto e percorsi concreti di salute.