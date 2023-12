Bambino morto nell’incendio a Campobasso/Messaggio di cordoglio dei Vescovi Bregantini e Colaianni

Il Vescovo GianCarlo e il Vescovo Biagio, insieme ai sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose esprimono la loro solidale e attenta vicinanza alla famiglia Mignogna, per la perdita del carissimo bambino Alessandro, rammaricati immensamente del fatto che questo evento triste è avvenuto proprio in occasione del Natale.

Ma proprio per questo la venuta del Bambino Gesù tra di noi sarà una consolante presenza per la famiglia e per tutta la comunità, nella certezza che non mancherà la concorde premura per affrontare ogni difficoltà.

Affidiamo alla Madonna, come Mamma, le lacrime della casa e di tutti noi, nella preghiera unanime perché possano essere trasformate in perle di speranza.

Il Bambino Gesù accolga il bambino Alessandro nel suo Cielo.