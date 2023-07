Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (AVA3): all’UniMol il Presidente ANVUR

Oggi mercoledì 12 luglio, alle 15.30, nell’Aula Magna di Ateneo – Campus Universitario Vazzieri – Via Francesco De Sanctis, Campobasso, si terrà il seminario informativo dal titolo “L’accreditamento periodico delle università e dei corsi di studio: le novità del modello AVA3”, promosso dall’Agenzia Nazionale per la Valutazione delle Università e della Ricerca (ANVUR) e dall’Università degli Studi del Molise.

AVA è un modello integrato per l’Autovalutazione, la Valutazione e l’Accreditamento del sistema universitario, operativo dal 2013, basato sull’assicurazione interna della qualità negli atenei, nei corsi di studio, nei dipartimenti e nei dottorati di ricerca, fondata su procedure interne di progettazione, gestione, autovalutazione e miglioramento delle attività didattiche, di ricerca, di terza missione/impatto sociale e su una verifica esterna effettuata in modo rigoroso e trasparente.



Rilasciato da Anvur a settembre dello scorso anno, AVA3 è il nuovo modello per l’Autovalutazione, la Valutazione e l’Accreditamento del sistema universitario che presenta modifiche rilevanti rispetto alla precedente versione del modello.

Il seminario in programma, dunque, oltre a proporsi come un momento confronto, si focalizzerà sulla nuova versione del sistema di valutazione degli atenei italiani, rivolgendosi, in particolare, ai direttori di dipartimento, delegati, coordinatori di dottorato, presidenti di corsi di studio e delle commissioni paritetiche dipartimentali, dirigenti, componenti del Presidio di qualità e del Nucleo di valutazione d’Ateneo, ai rappresentanti degli studenti e delle studentesse, ma anche all’intera comunità accademica di UniMol.



Ad aprire l’incontro seminariale il rettore Luca Brunese, a seguire l’introduzione del presidente dell’Anvur Antonio Felice Uricchio.

Gli interventi saranno a cura di Massimo Tronci, componente consiglio direttivo Anvur, e di Alessio Ancaiani, dirigente area valutazione delle università, sempre dell’Anvur.