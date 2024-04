AUSF Molise/ Gestione forestale, una giornata pratica presso il Bosco “Pescarello” di Pietracatella

Si è svolta a Pietracatella il 25 marzo scorso presso il Bosco “Pescarello” la seconda parte del seminario organizzato dall’Associazione Universitaria Studenti Forestali Molise (AUSF Molise) e dalla Ditta Forestale Marro dal titolo: Ottimizzare l’organizzazione nella gestione forestale ed ambientale”.

La giornata è partita dal Dipartimento Agricoltura, Ambiente ed Alimenti (III edificio polifunzionale) dell’Unimol, per poi spostarsi presso il bosco in località “Pescarello”, di proprietà del Comune di Pietracatella, dove si è tenuta la giornata pratico-formativa concernente i rilievi inventariali, la “martellata forestale” (Dott. For. Tonino Del Re e Dott. For. Gianpiero Tamilia) e le fasi lavorative in un cantiere forestale (Ditta Marro). A fine giornata il rientro presso l’Unimol.

La giornata si è aperta con i saluti del Comandante del Nucleo Carabinieri Forestale di Riccia, Franco Spensieri e del vice-sindaco di Pietracatella Donato Angiolillo.

La giornata è stata finalizzata al rafforzamento delle professionalità e delle competenze dei diversi soggetti che lavorano in bosco. L’obiettivo è formare operatori capaci di applicare i principi della gestione forestale sostenibile garantendo, così, una presenza preparata e consapevole dell’uomo all’interno del bosco.

“ Le tematiche trattate sono riconducibili all’organizzazione, alla gestione e all’implementazione delle buone pratiche sulla sicurezza del cantiere forestale – afferma il Dott. forestale Gianpiero Tamilia – A ciò si aggiunge l’aggiornamento e l’utilizzo di macchine e strumenti di nuova concezione in aggiunta ai sistemi di lavoro tradizionali, unitamente all’uso di tecniche di lavoro a basso impatto ambientale”.