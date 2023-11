Aumenti di furti a Campobasso, Trivisonno (PD): urge task force

Non deve essere un tabù parlare di sicurezza a Campobasso. È davvero preoccupante il numero di furti verificatisi negli ultimi mesi in città e dintorni. Bisogna coordinare a livello istituzionale azioni straordinarie di prevenzione e di controllo affinché non prevalga la paura nei cittadini.

In questo senso ho chiesto alla Vice-Sindaca Paola Felice di informare in Commissione i Consiglieri su quanto detto nei “tavoli per la sicurezza” e di discutere su cosa il Comune di Campobasso può fare nell’immediato per affrontare la situazione.

Prefetto, Sindaco e Presidente della Regione Molise devono unire le forze per contrastare un fenomeno in espansione. Va fatto subito: serve una task force d’emergenza e stanziamenti di risorse straordinarie al fine di contrastare i crescenti reati.

La storia della Campobasso (e del Molise) “isola felice” non è per sempre! I cittadini e i commercianti hanno diritto di vivere tranquilli e riposare serenamente.

Senza paura

GIOSE TRIVISONNO(Capogruppo PD Comune di Campobasso)