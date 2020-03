AST Molise – in occasione della festa della donna “Un Angelo per Capello”, sostegno alle pazienti oncologiche

Si chiama “Un Angelo per Capello” ed è un progetto della CISL Molise il cui obiettivo è quello di offrire un sostegno concreto ai pazienti oncologici che non possono sostenere economicamente l’acquisto di una parrucca.

Un valore che è certamente economico e si sostanzia in un aiuto concreto, ma che ha anche e soprattutto un valore sociale e morale; il progetto infatti tende a promuovere un atteggiamento positivo del paziente oncologico e la parrucca è intesa, anche psicologicamente, come “strategia di fronteggiamento” utile a dare continuità alla propria immagine corporea.

«Si conserva il proprio aspetto, si aiuta la sicurezza personale e, dunque, si da un contributo di fiducia nell’affrontare le conseguenze e gli effetti della lotta contro una difficile patologia. Il progetto – afferma il Coordinatore CISL Molise Antonio D’Alessandro, che promuove l’iniziativa – è una scelta naturale, risponde in pieno ai valori costitutivi della Cisl e ad un impegno di rappresentanza delle donne che viene declinato ogni giorno attraverso un gran numero di progetti e percorsi.

“Un Angelo per Capello” è un’iniziativa di alto valore sociale ed attraverso tanti piccoli gesti è possibile testimoniare vicinanza e solidarietà in un momento che per le donne è particolarmente difficile sotto il profilo psicologico.

Siamo lieti di contribuire nel donare ciocche di capelli che serviranno a realizzare parrucche da donare alle pazienti oncologiche».

Per Antonio D’Alessandro l’iniziativa va valutata nella sua esatta portata e cioè «una concreta dimostrazione di quanto e come la Cisl abbia nel suo quotidiano impegno una profonda sensibilità che va oltre l’attività sindacale di rappresentanza e proposta».

«Viviamo un momento complicato – sottolinea D’Alessandro – in cui le condizioni economiche generali non sono semplici, sempre più persone si trovano ad affrontare situazioni di bisogno; ciò vale soprattutto quando una famiglia si trova davanti ad una patologia che, come è noto, colpisce un singolo paziente ma dispiega i suoi effetti sull’intero nucleo familiare.

Donare una parrucca può sembrare un piccolo gesto ma se consideriamo il valore commerciale ed i costi ci rendiamo conto che si tratta di una spesa di circa 4/500 euro.

Farlo non costa nulla e la Cisl molisana – conclude Antonio D’Alessandro, con il ruolo propulsivo ha ancora una volta dimostrato quella grande e profonda sensibilità di cui sono fiero».