Assofficina 2023-2025. Il Molisano Ivan Perriera nominato Direttore Operativo

ASSOFFICINA è una associazione che si occupa di Formazione fin dal 2010 e vanta una lunga serie di riconoscimenti e attestati di stima a livello nazionale. L’ impegno continuo per il riconoscimento della figura professionale del manutentore camper attraverso la realizzazione di eventi, incontri e pianificazione di attività riguardanti la Formazione Professionale, la tutela del professionista e dell’utente, all’interno di spazi altamente attrezzati, quali aule didattiche e aule pratiche, è il punto di forza dell’associazione che vede iscritti migliaia di soci.

La grande passione che muove e unisce i membri del consiglio direttivo, i primi appassionati della materia, rende motivo per cui Assofficina è molto attenta nella selezione dei nuovi membri che dovranno condividere profondamente i comuni valori. Qualche giorno addietro l’assemblea è stata chiamata a rinnovare il consiglio direttivo e, tra conferme e novità, è stato eletto, quale direttore operativo, il molisano Ivan Perriera. Confermati il presidente Dimitri Zambernardi di Dima Allestimenti, ed il Vice Presidente Michele Lizzi di Mgf Motorhome. Nuovo Consigliere, è stato eletto Romano Biondino, di Passione Camper.

Ivan Perriera, uomo venuto dalla Sicilia in Molise, si dice per amore, sin da subito ha prestato la sua esperienza di camperista ad una Regione che del turismo camperistico non aveva cognizione, sia in ordine di importanza che in ordine di numeri. Per anni, consulente delle Proloco d’Italia e di organismi pubblici in tal senso, ha costruito reti e sistemi integrati che hanno oggi l’onere e l’onore di porsi all’attenzione nazionale per efficienza e gratificazione territoriale. Presidente nazionale dell’unione Club Amici, che consta di ben oltre 20.000 soci, rieletto per acclamazione in occasione dell’ultimo salone del Camper di Parma tenutosi circa sei mesi addietro, con Rosario Trefiletti noto volto televisivo, conosciutissimi per la sua difesa dei consumatori, sta portando voce imperante al Centro Consumatori Italiano a difesa delle giuste spettanze in ordine di salvaguardia del prodotto Italia. A tal proposito e con l’obiettivo di strutturarsi in modo più completo, Assoficina ha visto giusto e pertanto nominato Ivan Perriera come Direttore Operativo.

Perriera opererà in collaborazione con il Presidente di Assofficina e gestirà esclusivamente le pubbliche relazioni tra Assofficina e le altre organizzazioni del settore; si occuperà della promozione e delle comunicazioni delle attività di Assofficina, curerà, inoltre, i rapporti (non tecnici) tra gli associati ed il Consiglio Esecutivo e viceversa.