Asrem: stabilizzazione di 54 OSS che hanno lavorato durante il periodo del Covid

L’Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem), attraverso un Avviso pubblico, ha attivato le procedure per la stabilizzazione di 54 Operatori sociosanitari (Oss) che hanno prestato servizio durante la pandemia Covid-19.

Nel documento è specificato il criterio di priorità applicato, in base a quanto stabilito dalla Struttura commissariale. Riguarda il personale che “abbia maturato alle dipendenze di un Ente del Servizio sanitario nazionale almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 3 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 presso l’Azienda sanitaria regionale del Molise”. Nell’Avviso è anche specificato che “il numero dei posti potrà essere oggetto di integrazione in considerazione di modifiche apportate alla programmazione del fabbisogno di cui al Piano triennale del fabbisogno 2022-2024, sempre nel rispetto dei vincoli economico-finanziari del Servizio sanitario regionale e delle disposizioni statali, regionali e commissariali vigenti in materia di programmazione, organizzazione e assistenza sanitaria”.

( fonte ANSA Molise)

L’avviso sarà pubblicato sul Burm in versione integrale, per estratto sulla Gazzetta ufficiale e sul sito dell’Asrem. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.